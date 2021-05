Sport Kort: FIFA-congres bespreekt haalbaarheid tweejaarlijks WK

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: FIFA-congres bespreekt haalbaarheid tweejaarlijks WK

18.14 uur: Tijdens het digitale congres van de wereldvoetbalbond FIFA komt vrijdag een voorstel ter sprake om van het WK in de toekomst een tweejaarlijks toernooi te maken. Dat blijkt uit de agenda van de algemene vergadering. Het plan is afkomstig van de voetbalbond van Saudi-Arabië, dat een haalbaarheidsstudie naar deze opzet wil laten uitvoeren.

Algemeen bekend is dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino goede contacten onderhoudt met de voetbalbazen in het koninkrijk. In maart deed Arsène Wenger, hoofd voetbalontwikkeling bij de FIFA, al eens de suggestie om WK’s, EK’s en andere internationale toernooien een keer in de twee jaar te laten plaatsvinden.

Het WK en het EK worden nu een keer in de vier jaar afgewerkt. Het komende eindtoernooi om de wereldtitel is eind 2022 in Qatar.

De prille plannen om het WK tweejaarlijks te maken, zullen waarschijnlijk op grote tegenwerking stuiten van de nationale competities en clubs. Die vinden de huidige internationale speelkalender al te vol. De belasting van de spelers zal door een extra WK alleen nog maar groter worden en daarmee zal de kans op blessures eveneens toenemen, zo redeneren de clubs. Die vinden evenals de nationale competities ook dat er te weinig financiële compensaties worden verstrekt.

Wielrennen: Lopez blijft Tolhoek voor in Ruta del Sol

17.01 uur: Miguel Angel Lopez heeft de koninginnenrit met zes beklimmingen in de Ruta del Sol op zijn naam geschreven. De Colombiaan versloeg in de sprint bergop Antwan Tolhoek en neemt meteen ook de leiderstrui over van de Brit Ethan Hayter. Tolhoek, van Jumbo-Visma, eindigde als tweede en neemt die positie op 20 seconden van de winnaar ook in het algemeen klassement in.

De rit ging over ruim 150 kilometer van Beas de Segura naar Villrarrodrigo. Zaterdag is de laatste etappe. De Ruta del Sol werd vanwege de coronapandemie verplaatst van februari naar mei. Het deelnemersveld is minder sterk dan voorgaande edities, omdat op dit moment ook de Ronde van Italië wordt verreden.

Wielrennen: Brown wint eerste etappe in Burgos

16.45 uur: Grace Brown is de eerste leidster van de Ronde van Burgos, een etappekoers voor de WorldTour. De Australische van Team BikeExchange won donderdag de eerste etappe voor de Zwitserse Elise Chabbey en de Nieuw-Zeelandse Niamh Fisher-Black.

In de openingsetappe van 100 kilometer tussen Villadiego en Sargentes de la Lora waren onder anderen de Deense oud-wereldkampioene Amalie Dideriksen en de Nederlandse Shirin van Anrooij zeer actief. Maar Brown, Chabbey en Fisher-Black sloegen het beslissende gaatje op een helling vlak voor de finish.

In de sprint voor de ritzege toonde de 28-jarige Brown zich sneller dan de twee anderen, goed voor haar tweede zege van het seizoen na winst in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. Brown werd ook derde in de laatste Ronde van Vlaanderen.

Demi Vollering eindigde als achtste, Annemiek van Vleuten werd tiende, beiden op 5 seconden van de winnares.

Vrijdag staat een etappe van 97 kilometer af tussen Pedrosa de Valdeporres en Villarcayo op het programma. Er doen veel wereldtoppers mee aan de Ronde van Burgos.

Voetbal: RKC Waalwijk neemt afscheid van zes spelers

16.37 uur: RKC Waalwijk neemt afscheid van de spelers Anas Tahiri, Sylla Sow, Paul Quasten en Mike Grim. Ook de huurlingen Thijs Oosting en Vitalie Damascan keren komend seizoen niet terug bij de Brabantse Eredivisieclub.

De clubleiding is met Vurnon Anita, Kostas Lamprou, Ola John, Ayman Azhil en Lars Nieuwpoort nog in gesprek over hun toekomst.

Bij RKC, dat in de Eredivisie op de vijftiende plek is geëindigd, ondertekende middenvelder Hans Mulder woensdag een nieuwe verbintenis tot medio 2022. Door de directe handhaving in de Eredivisie is ook het contract van Thierry Lutonda automatisch verlengd tot medio 2024.

Schaatsen: Geert Kuiper bondscoach Duitse schaatsers

15.43 uur: Geert Kuiper treedt in dienst als bondscoach bij de Duitse schaatsbond. De 60-jarige Fries moet zich met het oog op de Olympische Winterspelen in Peking richten op de ploegachtervolging en massastart, een functie die hij eerder had bij de Nederlandse bond.

Kuiper vormt een trio met de Amerikaan Peter Mueller, die de Duitse sprinters onder zij hoede heeft, en Helge Jasch, de bondscoach van de allrounders.

„Het Duitse schaatsen heeft een nieuwe, interessante weg ingeslagen”, aldus Kuiper in een persbericht van de Duitse schaatsbond. „Ik ben erg blij dat ik kan bijdragen aan toekomstige successen met mijn ervaring in de massastart en ploegenachtervolging, en dat ik samen met het sportmanagement kan werken aan toekomstperspectieven op de lange termijn.”

Kuiper begeleidde in zijn lange carrière als schaatscoach onder anderen Gerard van Velde, Sven Kramer en Ireen Wüst naar olympische titels. Van 2014 tot en met 2018 was hij als bondscoach verantwoordelijk voor de selectie en coaching van de langebaanschaatsers op de ploegachtervolging, massastart en teamsprint. Hij was recenter werkzaam als adviseur bij de Canadese bond.

Volleybal: Beachvolleyballer Bouter beëindigt loopbaan

15.01 uur: Jasper Bouter stopt bij Beachvolleybal Team Nederland (BTN). Hij gaat zicht richten op zijn studie psychologie. Bouter is tweevoudig Nederlands kampioen en eindigde in 2018 als vijfde op het Europees Kampioenschap in Nederland. Hij speelde sinds 2019 samen met Ruben Penninga. Daarvoor vormde hij een team met Christiaan Varenhorst.

„Ik kijk terug op een ontzettend mooie tijd bij BTN”, laat Bouter weten. „De afgelopen acht jaar heb ik mij als mens en atleet ontzettend goed kunnen ontwikkelen. Het topsportleven was voor mij soms best lastig, door alle stress en de druk die ik mezelf oplegde had ik er lang niet altijd plezier in wat ik deed. Ik heb hier grote stappen in gemaakt maar heb desondanks nog steeds het gevoel dat ik hier niet echt gelukkig van word. Het is daarom voor mij de hoogste tijd om verder te kijken in het leven en meer voor mijn eigen plezier en geluk te gaan.”

Olympische Spelen: Ook voor pers die naar Tokio gaat is vaccinatie mogelijk

14.59 uur: Naast de coaches en begeleiders van de Nederlandse olympiërs krijgen ook de Nederlandse media die afreizen naar de Olympische Spelen van Tokio de mogelijkheid zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Zij kunnen via sportkoepel NOC*NSF een inenting krijgen op een GGD-priklocatie op sportcentrum Papendal.

Het vaccin dat de journalisten kunnen krijgen is van BioNTech/Pfizer en komt uit de voorraad die ter beschikking is gesteld door het Internationaal Olympisch Comité. Het gaat dus niet af van de Nederlandse voorraad vaccins.

Het vaccineren van de olympische sporters die Nederland vertegenwoordigen in Tokio is al half april begonnen. Dat kon omdat het demissionaire kabinet besloot de olympiërs voorrang te geven in het vaccinatieproces.

De Nederlandse sportkoepel maakt gebruik van de deal die het IOC sloot met het Amerikaanse farmaceutische concern Pfizer en de Duitse partner BioNTech, waardoor vaccins beschikbaar kwamen voor de nationale olympische comités. Coaches en begeleiders van de olympiërs, alsmede voor Tokio geaccrediteerde media kunnen gebruikmaken van dit vaccin.

Voetbal: Verdediger Dias van City beste speler van Premier League

11:32 uur Rúben Dias is verkozen tot beste speler van de Premier League van dit seizoen. De Portugese verdediger van kampioen Manchester City kreeg meer stemmen van Britse journalisten dan zijn ploeggenoot Kevin De Bruyne en Harry Kane van Tottenham Hotspur.

Het is voor het eerst sinds 1989 dat een verdediger tot beste speler van de Premier League is verkozen. Destijds viel Steve Nicol, uitkomend voor Liverpool, in de prijzen. Dias is de opvolger van Jordan Henderson, de middenvelder van Liverpool die vorig jaar won.

Manchester City nam de 24-jarige Dias vorig jaar voor 68 miljoen euro over van Benfica.

Wielrennen: Porte kopman Australië in olympische wegrace Tokio

08:30 uur Wielrenner Richie Porte is de kopman van de Australische ploeg in de wegwedstrijd bij de Olympische Spelen in Tokio. Jack Haig en Cameron Meyer zijn de twee andere geselecteerde renners, die Porte moeten helpen aan een olympische medaille.

Porte, vorig jaar derde in de Tour de France, was vijf jaar geleden in de olympische wegrace in Rio een van de favorieten voor het goud, maar hij kwam ten val in een afdaling en brak een schouderblad. „Ik bewaar niet de beste herinneringen aan Rio, dus ik beschouw het als een geweldige kans opnieuw naar de Spelen te mogen gaan. Een medaille halen is natuurlijk een droom en het grote doel, maar dat is het voor iedereen”, zei de 36-jarige renner van Ineos Grenadiers. „Het zou al een wonder zijn als deze Spelen inderdaad doorgaan.”