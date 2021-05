Sport Kort: Rúben Dias van City beste speler Premier League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Verdediger Dias van City beste speler van Premier League

11:32 uur Rúben Dias is verkozen tot beste speler van de Premier League van dit seizoen. De Portugese verdediger van kampioen Manchester City kreeg meer stemmen van Britse journalisten dan zijn ploeggenoot Kevin De Bruyne en Harry Kane van Tottenham Hotspur.

Het is voor het eerst sinds 1989 dat een verdediger tot beste speler van de Premier League is verkozen. Destijds viel Steve Nicol, uitkomend voor Liverpool, in de prijzen. Dias is de opvolger van Jordan Henderson, de middenvelder van Liverpool die vorig jaar won.

Manchester City nam de 24-jarige Dias vorig jaar voor 68 miljoen euro over van Benfica.

Wielrennen: Porte kopman Australië in olympische wegrace Tokio

08:30 uur Wielrenner Richie Porte is de kopman van de Australische ploeg in de wegwedstrijd bij de Olympische Spelen in Tokio. Jack Haig en Cameron Meyer zijn de twee andere geselecteerde renners, die Porte moeten helpen aan een olympische medaille.

Porte, vorig jaar derde in de Tour de France, was vijf jaar geleden in de olympische wegrace in Rio een van de favorieten voor het goud, maar hij kwam ten val in een afdaling en brak een schouderblad. "Ik bewaar niet de beste herinneringen aan Rio, dus ik beschouw het als een geweldige kans opnieuw naar de Spelen te mogen gaan. Een medaille halen is natuurlijk een droom en het grote doel, maar dat is het voor iedereen", zei de 36-jarige renner van Ineos Grenadiers. "Het zou al een wonder zijn als deze Spelen inderdaad doorgaan."