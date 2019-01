Brabec grijpt de macht in Dakar Rally

In een klassementsproef over 405 kilometer tussen Arequipa en Moquegua was hij ruim 6 minuten sneller dan nummer twee Matthias Walkner uit Oostenrijk (KTM). De Australiër Toby Price, eveneens op KTM, eindigde als derde met een achterstand van dik 7 minuten op de winnaar.

Voor Brabec was het zijn tweede etappezege in de Dakar Rally, na zijn primeur in 2017. In het klassement klom hij van de zevende naar de eerste plaats. Brabec nam de leidende positie over van de Chileen Pablo Quintanilla, die in de vierde etappe als veertiende eindigde en ruim 20 minuten toegaf op Brabec. De Zuid-Amerikaan staat in de algemene rangschikking nu tweede, op ruim 2 minuten van de nieuwe koploper.

