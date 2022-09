Premium Het beste van De Telegraaf

Arrestatie en opgave nieuwe mentale mokerslag Kan Mathieu van der Poel zoveelste drama nog aan?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Mathieu van der Poel. Ⓒ ANP/HH

Dit scenario had niemand voorzien. Topfavoriet Mathieu van der Poel die de nacht voor de WK-wegrace in een cel moest doorbrengen, nadat hij was gearresteerd vanwege een incident in het rennershotel van Nederland. Doodvermoeid na een nacht op het politiebureau en mentaal gesloopt kneep de 27-jarige vedette na 30 kilometer in de remmen. Weg droom en regenboogtrui, maar vooral is de grote vraag of hij dit zoveelste opeenvolgende drama nog wel aankan?