Mike van der Hoorn weet dat KNVB-beker leeft in Domstad ’Bij FC Utrecht gaat het altijd over dé drie bekers’

UTRECHT - FC Utrecht heeft de naam een echte cupfighter te zijn, maar de laatste bekerwinst dateert alweer van achttien jaar geleden. In 2016 werd nog wel een keer een KNVB-bekerfinale verloren en twee jaar geleden bereikte de club de finale, die door de corona-uitbraak nooit meer gespeeld zou worden. Vorig jaar aasde FC Utrecht op revanche voor de bekerfinale die de club door de neus was geboord, maar was Ajax in een spektakelstuk in de achtste finale net te sterk (5-4). Dit seizoen krijgt FC Utrecht een nieuwe kans met de uitwedstrijd tegen NAC Breda vanavond als volgende horde.