Premium Het beste van De Telegraaf

Turnster Sanne Wevers predikt ’liefde en passie’ bij comeback

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Een lachende Sanne Wevers Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Zelf was ze ’positief verrast’ na haar eerste wedstrijd in ruim anderhalf jaar. Sanne Wevers, de olympisch kampioene van 2016, toonde vrijdagmiddag bij EK-kwalificatiewedstrijden dat ze op balk nog steeds tot de buitencategorie behoort. Toch is het allerminst zeker dat ze over een paar weken weer van de partij zal zijn op het Europese podium in Turkije.