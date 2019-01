Ongeval Knegt schokt shorttrackwereld

Fenna, de vrouw van Knegt, vond hem in de woonkamer. Knegt is daarna met de ambulance naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Daar wordt de pupil van coach Jeroen Otter nu verpleegd.

„Ik ben natuurlijk geen medicus, maar ik heb me laten informeren dat hij over zijn hele lichaam wel brandwonden heeft”, aldus Otter. „Zowel in zijn gezicht als op zijn voeten en zijn benen. Zijn linkerbeen is er slecht aan toe. Er wordt gesproken over huidtransplantatie.”

