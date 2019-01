Dramatische reeks handballers Oranje

Oranje ging in en tegen Slowakije met 29-27 onderuit. De thuisploeg nam vlak voor tijd een beslissende voorsprong van drie treffers. Met een achterwaartse bal vanaf de cirkel bracht Ivo Steins namens Nederland het laatste doelpunt van de wedstrijd op zijn naam.

Oranje speelde in de afgelopen week drie oefeninterlands in Noorwegen. De duels met de WK-deelnemers Brazilië, Noorwegen en IJsland gingen eveneens verloren.

De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson sluit vrijdag de internationale stage af met een oefenduel in Slowakije tegen Roemenië. De handballers zijn in voorbereiding op de twee EK-kwalificatiewedstrijden in april tegen rivaal Slovenië.