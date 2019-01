Sneeuw zit Bos dwars in Königssee

De Nederlandse olympiër wilde vrijdag bij de wereldbeker in Königssee - die tevens als EK stond geprogrammeerd - een topprestatie leveren, maar door aanhoudende sneeuwval heeft de Duitse organisatie de twee races echter afgelast.

,,Onder deze omstandigheden kunnen we de veiligheid van de deelnemers niet garanderen”, liet de wedstrijdleiding weten.

Volgens Bos (25) is het EK verplaatst naar volgende week vrijdag in Igls in Oostenrijk. Wat er met de geannuleerde wereldbeker gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Bos neemt momenteel de negende plaats in het wereldbekerklassement in. Ze eindigde als achtste vorig jaar bij de Winterspelen in Zuid-Korea.