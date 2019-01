Renault verwacht veel van Ricciardo

De 63-jarige Franse adviseur van de renstal, zelf viervoudig wereldkampioen, is in zijn nopjes met de Australische vervanger van Carlos Sainz, die naar McLaren is vertrokken.

„Laat ik vooropstellen dat we heel erg blij waren met onze coureurs in 2018, we waren ook erg te spreken over Carlos, maar Daniel gaat van grote waarde zijn in de ontwikkeling van het team. Hij zal niet zozeer voor extra motivatie zorgen, want dat is niet nodig, maar met zijn informatie zal hij ons naar een hoger plan tillen.”

Alain Prost ziet het helemaal zitten in Daniel Ricciardo. Ⓒ AFP

Renault besloot het afgelopen seizoen op plek vier in het constructeurskampioenschap. „We wilden in 2018 per se als vierde eindigden, als best of the rest achter Mercedes, Ferrari en Red Bull. Dat werd lastig omdat we al vroeg besloten om ons volgend seizoen te richten, met name op het motorisch gebied, maar uiteindelijk is het gelukt en staan we dus precies waar we wilden staan. Volgend seizoen wordt het doel om het gat met de topteams te verkleinen.”

Het nieuwe Formule 1-seizoen begint op 17 maart met de Grand Prix van Australië. Ricciardo, zevenvoudig racewinnaar, gaat bij Renault een duo vormen met de Duitser Nico Hülkenberg. De Fransman Pierre Gasly wordt bij Red Bull de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.