Spits Southampton de klos na handgebaar

De spits wordt gestraft voor een handgebaar dat hij een kleine twee weken geleden maakte tijdens het thuisduel met Manchester City (3-1 nederlaag).

Austin toonde de meegereisde fans van de uitploeg tijdens het verlaten van het veld na een wissel twee vingers. Met de rug van de hand naar de ontvanger toe heeft dat gebaar in Engeland dezelfde betekenis als een middelvinger.

Austin, die met The Saints de achttiende plek inneemt in de Premier League, mist nu de competitiewedstrijd bij Leicester City en het FA-duel met Derby County in het eigen St. Mary’s Stadium. Thuis tegen Everton (19 januari) kan de 29-jarige spits zijn rentree maken.