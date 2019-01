Ajax grijpt naast ’Mexicaanse Messi’

Bij de Spaanse club wordt de 18-jarige buitenspeler teamgenoot van zijn landgenoot Andres Guardado. Lainez geldt als een van de grootste talenten van Zuid- en Midden-Amerika en wordt ook wel de Mexicaanse Messi genoemd.

Ajax had al een akkoord met Club America over de transfersom van Lainez, maar Betis kwam op het laatste moment met een gelijkwaardig bod aanzetten, waarna de aanvaller voor een avontuur bij de nummer zes van La Liga heeft gekozen.

Nu Ajax naast Lainez heeft gegrepen, lijkt David Neres te kunnen fluiten naar een transfer naar China. Guangzhou Evergrande wilde diep in de buidel tasten en had 43 miljoen euro (transferrecord voor Ajax) over voor de Braziliaanse dribbelaar, maar directeur voetbalzaken Marc Overmars wilde alleen bij een het binnenhalen van Lainez meewerken aan een overgang. Neres had wel oren naar een overgang, aangezien hij dit seizoen lang niet altijd zeker is van een basisplaats

