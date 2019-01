Ongelukkige Cillessen pijnlijk onderuit

Over een week is de return in Camp Nou. Dan mag met name sterspeler Lionel Messi, de grote afwezige in Valencia, de opgelopen schade repareren.

Jasper Cillessen mocht, zoals gebruikelijk bij Barça in het Spaanse bekervoetbal, Marc-André ter Stegen vervangen. De keeper van Oranje speelde geen gelukkige wedstrijd, inclusief een paar incidentjes met tegenstanders.

Dankzij een late treffer van Philippe Coutinho, die op aarzelende wijze een strafschop benutte, zag de uitslag er voor Barcelona nog enigszins draaglijk uit.