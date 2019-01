Video: Federer deelt genânt verhaal

„Geloof het of niet, maar Roy leerde mij hoe je een koe moet melken...”, aldus een enigszins weifelende Federer. „Het was in 2003, geloof ik. Ik had Wimbledon gewonnen en speelde vervolgens in Gstaad, waar ik als cadeau een koe kreeg. Roy, die in Gstaad een huis heeft, is een boerenzoon en leerde me hoe ik zo’n dier moest melken. Het was een beetje gênant, maar toch ook wel een leuke ervaring.”

Emerson won de Australian Open in de jaren zestig maar liefst zes keer. De Australiër, tegenwoordig woonachtig in Californië, is de enige tennisser die bij alle grandslamtoernooien zowel de enkel- als de dubbeltitel won.

Federer won de laatste twee edities van het toernooi Down Under. Djokovic was in 2016 voor het laatst de beste in Melbourne. De Australian Open begint maandag.

Onlangs gaf Federer nog een zeer emotioneel interview, waarin veel werd gesproken over zijn voormalig mentor Peter Carter, die in 2002 op 37-jarige leeftijd om het leven kwam bij een auto-ongeluk. De Zwitserse tennisser hield het niet droog.

„Oh man, ik mis hem nog steeds zo erg”, stelde Federer. „Ik hoop dat hij trots op mij is. Hij had nooit gewild dat mijn talent verloren was gegaan, dus op dat vlak was zijn dood een beetje een wake-up call voor me. Hij was echt heel erg belangrijk voor me. Ik denk dat ik mijn techniek aan hem te danken heb.”