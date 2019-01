Van Marwijk blijft er voorlopig bij

,,Ik vond het als beginnend coach heel belangrijk dat ik mijn eigen staf kon samenstellen”, aldus de coach van PSV. ,,We werken al wat langer samen en dat gaat op een heel natuurlijke manier. Het is niet zo dat hij zegt: je moet dit of dat doen.”

Van Bommel spart veel met Van Marwijk, zoals hij dat ook doet met assistenten Jürgen Dirkx en Reinier Robbemond.

,,Bert is er niet elke dag, maar wel onderdeel van mijn technische staf. Hij heeft zoveel ervaring. Ik vind bij hem bevestiging, ondersteuning en soms ook hulp. Dat bevalt mij goed. Ik vind dat je niet moet schromen om er mensen bij te halen die je kunnen helpen.”

Of het voorlopig zo blijft? Van Bommel is in ieder geval niet van plan om zijn werkwijze snel te wijzigingen. „Laat ik het zo zeggen. Stel dat ik dadelijk als toptrainer wordt betiteld en dan iedereen eruit gooi. Dat kan niet.”