Nederlandse vrouwen sneuvelen in Frimley Green

In de kwartfinales was Aileen de Graaf niet opgewassen tegen de Russin Anastasia Dobromislova. De drievoudig kampioene won met 2-0. Eerder op de dag moest Sharon Prins eveneens met 2-0 buigen voor de Japanse Mikuru Suzuki.

De tienvoudige kampioene Trina Gulliver redde het evenmin. De Engelse favoriete verloor met 2-0 van haar landgenote Lorraine Winstanley.

Willem Mandigers is nu de enige Nederlandse darter die bij het WK op de Lakeside nog in de strijd is. Hij gooit vrijdag in de kwartfinales tegen de Duitser Michael Unterbruchner, de nummer vijf van de plaatsingslijst.