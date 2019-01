Verlos Makkelie van loden last

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Danny Makkelie hoort tot de topdrie videoscheidsrechters van de wereld. Vorige maand was hij VAR bij de finale van de wereldbeker voor clubteams. Op het WK in Rusland stond hij voor de beste, meest opvallende en gedurfde ingreep toen hij Bjorn Kuipers een gegeven penalty aan Neymar liet terugdraaien. Tijdens de finale Frankrijk-Kroatië was Makkelie als vierde VAR in de videoruimte aanwezig. DE FIFA achtte het gevaar op miscommunicatie met de aangewezen scheidsrechter Néstor Pitana te groot. De Argentijn spreekt geen Engels en Makkelie geen Spaans en dus moest de Nederlander achteraan aansluiten bij drie mannen die de Spaanse taal wel machtig waren.