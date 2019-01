Shorttrackerploeg kapot van drama Knegt

Suzanne Schulting kon het gisteren niet droog houden toen ze hoorde wat Sjinkie Knegt is overkomen. Ⓒ ANP

door Hans Ruggenberg - Hoe erg de hel in huize Knegt was, kon niemand bevroeden. Hulpeloos lag Sjinkie Knegt op de grond in de woonkamer, gegrepen door de vuurzee, die als een sluipmoordenaar uit de houtkachel was geslopen. Zijn kleding en baard hadden vlam gevat, toen vriendin Fenna hem hevig geschrokken te hulp schoot. In een flits gooide ze een pan water over hem heen, om de shorttracker vervolgens meteen onder de douche te zetten. Daarna belde ze 112.