Deze brandwonden heeft Sjinkie Knegt

Bij een derdegraads brandwond zijn zowel de opperhuid als de lederhuid volledig beschadigd tot in het onderhuids vetweefsel. Een dergelijke wond is wit, beige, bruin of zwart en voelt droog en leerachtig aan. De wond is nauwelijks pijnlijk omdat de zenuwen zijn aangetast. Wel zit er vaak een zeer pijnlijke tweedegraads wond omheen.

Een tweedegraads brandwond is roodachtig of wit, nat en zeer pijnlijk. Er kunnen open en/of dichte blaren zichtbaar aanwezig zijn. Bij een eerstegraads verbranding is de (opper)huid droog, pijnlijk en opgezwollen.

Bekijk ook: Sjinkie Knegt met brandwonden naar ziekenhuis

Bekijk ook: Ongeval Knegt schokt shorttrackwereld

Bekijk ook: Otter aangeslagen na drama Knegt