Max Verstappen wint GP Canada na heerlijk gevecht met Sainz

Fernando Alonso kondigde zaterdag na de kwalificatie aan dat hij vanaf p2 zou proberen aan te vallen richting de eerste bocht. De Spanjaard had echter geen kans, want Verstappen was geweldig weg op het Circuit Gilles Villeneuve en nam direct een ruime voorsprong. Alonso verloor een paar ronden later zijn tweede plaats aan Carlos Sainz. In het achterveld maakte Charles Leclerc, die als negentiende startte snel terrein goed. Al na zeven ronden was hij opgeklommen naar de veertiende plaats.

Schrijf je in voor de Formule 1 nieuwsbrief en mis komend seizoen niets van al het nieuws rond Max Verstappen.

Even later klom de Monegask zelfs naar de dertiende plek op, omdat Sergio Pérez de strijd moest staken. De Mexicaan crashte tijdens de kwalificatie en nu hield zijn motor ermee op. Verstappen koos ervoor om snel de pitstraat in te duiken voor een vroege bandenwissel, waardoor hij achter Sainz en Alonso terechtkwam. Na een paar ronden naderde hij de Alpine alweer en ging hij er vrij eenvoudig voorbij, waarna hij kon gaan jagen op Sainz.

Leclerc stoomt op

De Red Bull hoefde er niet eens op racekracht voorbij te rijden. Want tijdens de virtual safety car na het uitvallen van Mick Schumacher dook Sainz de pitstraat in, waardoor Verstappen de leidende positie heroverde. Ondertussen was Leclerc opgeschoven naar plek zeven, al moest de op de harde band gestarte Ferrari wel nog een pitstop maken. Bij McLaren maakten ze er ondertussen een potje van. Eerst liep de pitstop van Daniel Ricciardo al niet best, waarna de bandenset nog niet present was voor Lando Norris, waardoor de Brit ver weg viel in de stand.

Bekijk ook: Max Verstappen geniet van gevecht met Carlos Sainz

Op een iets versere set harde banden liep Sainz mondjesmaat in op Verstappen. De Nederlander ging dan ook eerder dan gehoopt de pitstraat in. Bij het weer oprijden van de baan kwam hij nagenoeg tegelijk met Hamilton uit, die Verstappen aan de kant zette. Verstappen bleek op zijn verse banden wel een stuk sneller en ging de Mercedes-coureur snel voorbij. Ondertussen kende Leclerc een mindere wissel, waardoor hij midden in een groepje wagen terechtkwam en hij veel tijd verloor.

Heerlijk gevecht na crash Tsunoda

Verstappen liep hard in op Sainz, voor wie een crash van Yuki Tsunoda en vooral bijbehorende safety car als een geschenk kwam. Daardoor kon hij nog een keer de pits in en kwam hij kort achter Verstappen de baan op met iets verser rubber om zijn wielen. Nadat de safety car weg was, zat Sainz Verstappen op de hielen. De Spanjaard zocht naar een gaatje, maar vond dat rondje na rondje niet, dankzij uitstekend verdedigen van Verstappen, die zo zijn zesde zege van het seizoen pakte.

Bekijk ook: Max Verstappen racet opnieuw als een ware kampioen

Bekijk ook: Herbeleef hier de ijzersterke zege van Verstappen in Canada

Uitslag van meest recente sessie: