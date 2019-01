Op kerstavond kwam Sarah Elisabeth Amáru Jiya, roepnaam Amáru, ter wereld. „Een cadeautje!”, zo omschrijven Jiya en haar vriend Floris hun kersverse ouderschap.

Niet alleen op de atletiekbaan ben je snel...

Jiya: „Zoals een echte sprintster betaamt, haha. Amáru is veel te vroeg geboren, met 31 weken. Het was allemaal heel spannend. Na 72 uur weeën, waarvan 48 uur aan de weeënremmers, wilde ze toch niet meewerken. En daar was ze opeens! Amáru bleek meteen al heel veel pit te hebben en ademde goed en heeft nu nog maar minimale ondersteuning nodig. Ook met mij gaat het goed. Fysiek ben ik al helemaal hersteld.”

Maken we hier nu kennis met de snelste baby van Nederland?

„Het zou leuk zijn als ze haar moeder en mijn zusje achterna gaat, ja.”

Afgelopen zomer liep je de sterren van de hemel bij de nationale titelstrijd, terwijl je al bijna twee maanden in verwachting was. Hoe kijk je daar op terug?

„Tijdens dat toernooi in Utrecht, waar ik zilver pakte, was ik inderdaad al zwanger. Dat wist ik op dat moment ook al. In de eerste maanden van mijn zwangerschap was ik heel vaak misselijk. Vlak voor de 200 meter finale hoopte ik maar dat ik niet zou moeten overgeven. Maar ik wilde graag lopen en de limiet voor de EK atletiek halen. Dat laatste lukte jammer genoeg net niet.”

De geboorte kwam als een volslagen verrassing voor bijna iedereen. Heb je er bewust voor gekozen het stil te houden?

„Het was onzeker hoe het ging lopen met mijn zwangerschap en ik wilde niet dat er allerlei verhalen de ronde gingen doen. Als ik de EK gehaald had, zou ik het wel hebben verteld. Ik ben daarna heerlijk zwanger geweest. Het is natuurlijk ook ontzettend origineel dat het nu via de krant wereldkundig wordt gemaakt.”

Het kan niet anders dan dat je afgelopen week gehoord hebt van het afschuwelijke misbruikdrama in de atletiekwereld. Wat dacht je toen je het hoorde?

„Ik leef hier in een cocon, maar heb er natuurlijk wel wat van meegekregen. Ik was geshockeerd. Het is in ieder geval een wake-up call voor de Atletiekunie en clubs. Ik hoop dat er lessen uit getrokken worden, zodat het in de toekomst eerder wordt gesignaleerd.”

De Amerikaanse topsprintster Allyson Felix is onlangs ook bevallen. Zij wil in 2020 weer schitteren op de Olympische Spelen. Hoe zit het met jouw atletiekcarrière?

„Het is heel bijzonder hoeveel parallellen er zijn tussen haar en mij. Haar kindje is ook veel te vroeg geboren, en ook zij hield het stil. Ik heb tot minder dan een week voor de bevalling nog getraind en wil ook nu alweer aan de slag. Eigenlijk wil ik komende zomer naar de EK onder 23 jaar, maar mijn hoofddoel is duidelijk: de Olympische Spelen in Tokio. Het is mijn droom - voor de verdere toekomst - dat ik in 2024 mijn twee masters heb gehaald, een vrolijk en gezond kind heb én in voorbereiding ben op mijn derde Olympische Spelen.”