Hogenkamp sneuvelt op de drempel

Op een stralende ochtend in het zomers Melbourne nam Hogenkamp in de tweede set nog wel een 3-0 voorsprong, maar de linkshandige Bonaventure, de nummer 158 van de wereld, domineerde vervolgens weer zoals ze dat ook in de eerste set grotendeels had gedaan.

De 26-jarige Hogenkamp staat momenteel op plaats 168 van de wereldranglijst genoteerd en is vast van plan de weg richting de tophonderd weer in te slaan. In 2017 bivakkeerde ze enige tijd in de tophonderd, maar ze zakte vorig jaar – mede door droevige privé omstandigheden – ver weg.

,,Ik heb me geen specifiek doel gesteld voor dit seizoen’’, zegt ze in Melbourne. ,,Maar ik wil aan het einde van dit jaar wel hoger staan dan dat ik nu sta. Ik durf alleen niet te zeggen of dat plaats 120, 100 of 80 zal zijn.’’

Hogenkamp bereikte in Melbourne als enige van de zes Nederlanders die aan het kwalficatietoernooi begonnen de derde ronde. Eerder deze week werden Lesley Kerkhove, Quirine Lemoine, Arantxa Rus, Bibiane Schoofs en Tallon Griekspoor al uitgeschakeld in het plaatsingstoernooi van het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

De Australian Open begint maandag. Kiki Bertens en Robin Haase zijn de enige twee Nederlandse in het enkelspel.