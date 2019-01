Afscheid Murray is nabij

Vechtend tegen zijn tranen legde de 31-jarige Schot voor een volgepakte perszaal zijn verklaring af. ,,,Ik voel me niet goed en worstel al 20 maanden met de pijn. Ik was van plan om op Wimbledon te stoppen, maar weet niet of ik dat zal halen. Het is nagenoeg zeker dat ik met deze pijn niet nog eens vier of vijf maanden kan spelen. Ik kan niet eens zonder pijn mijn sokken aan doen.’’

Murray werd precies een jaar geleden in Australië aan zijn heup geopereerd door chirurg John O’Donnell en consulteerde hem donderdag in Melbourne opnieuw. Bij dat bezoek werd duidelijk dat het zo niet langer door kon gaan. Volgens Murray moet hij een meer ingrijpende operatie ondergaan om te zorgen dat hij in het normale leven nog goed kan functioneren.

Murray won in zijn loopbaan drie grandslamtoernooien en de Davis Cup. Bovendien werd nummer één van de wereld en geridderd in zijn vaderland. De beste Britse tennisser ooit speelt maandag in de eerste ronde van de Australian Open wellicht de laatste wedstrijd uit zijn loopbaan tegen de Spanjaard Roberto Bautista Agut.

,,Ik ga spelen want ik kan spelen’’, zegt hij in Melbourne. ,,Al zal het niet op het niveau zijn waar op blij van word.’’