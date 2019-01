Bertens loopt finale in Sydney net mis

Barty is 22 jaar oud, de nummer 15 van de wereld en inmiddels een veelbesproken sporter in haar vaderland. Dit zeker ook nadat ze in de eerste ronde van het toernooi in Sydney ’s werelds nummer één Simona Halep had verslagen.

Maar Bertens toonde op het snelle hardcourt van de Australische metropool dat ze tegenwoordig van alle markten thuis is. Ze wankelde in de bloedstollende eerste set en kreeg zelfs een setpoint tegen bij 6-5 voor Barty. Ook kwam ze een 4-1 achterstand in de tiebreak te boven. Vooral met door haar sterke service overleefde de Nederlandse in de openingsset, waarin ze negen aces wist te slaan.

Maar de veelzijdige Barty toonde in het vervolg van de partij een echte knokker te zijn. Ze brak de service van Bertens in de vijfde game en wist een beslissende serie af te dwingen. Daarin ging de hoogstaande strijd lang gelijk op. Maar bij 5-5 en 30-30 wist de Australische met werkelijk een schitterende volleybal een breakpoint af te dwingen. Nadat die werd benut, was Bertens zichtbaar gefrustreerd en serveerde Barty via een love-game naar de overwinning.

Het is de tweede spannende driesetter die Bertens dit seizoen verliest, maar toch is haar vorm bemoedigend. Met een tweede ronde in Brisbane en de halve finale in Sydney mag ze – aan de vooravond van de Australian Open – niet ontevreden zijn.

Omdat ze morgen geen finale hoeft te spelen in Sydney kan ze zo snel mogelijk naar Melbourne reizen om zich optimaal voor te bereiden op de eerste ronde van het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Maandag speelt ze daarin tegen de Amerikaanse Alison Riske, de nummer 48 van de wereld die hoogstwaarschijnlijk niet zo’n hoog niveau zal halen als Barty vandaag in Sydney deed.