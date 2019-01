Ajax verliest duel met Flamengo na penalty's

Die stand was al bij rust bereikt. Voor de Amsterdammers scoorden Klaas-Jan Huntelaar en Zakaria Labyad. Omdat er een winnaar moest komen, moesten strafschoppen de beslissing brengen. De Brazilianen namen die beter dan Ajax: 4-3. Joël Veltman, terug na lang blessureleed, miste zijn penalty.

Lisandro Magallán, maakte zijn debuut voor Ajax. De Argentijnse verdediger, overgekomen van Boca Juniors, had een basisplaats in het duel om de Florida Cup en miste net als Veltman een penalty. Trainer Erik ten Hag stuurde zijn tweede keus het veld in.

David Neres verscheen ook aan de aftrap. De Braziliaan staat in de belangstelling van het Chinese Guangzhou Evergrande, dat volgens De telegraaf 43 miljoen euro voor hem over heeft. Het is de vraag of hij weg mag nu de Mexicaan Diego Lainez niet voor Ajax maar Real Betis heeft gekozen.

São Paulo is zaterdag de tweede tegenstander van Ajax op de Florida Cup. De verwachting is dat Ajax dan wel in de sterkst mogelijke opstelling begint.

