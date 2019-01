Wöber verlaat trainingskamp in Florida

Ajax was al eerder in verregaande onderhandeling met het Spaanse Sevilla FC. De transfer wordt inmiddels afgerond.

Ajax ontvangt naar verluidt 12 tot 14 miljoen euro voor de 20-jarige Wöber, die geen basisplaats had in het elftal van trainer Erik ten Hag. Hij gold als ’back-up’ voor de vaste centrumverdedigers Matthijs de Ligt en Daley Blind.

Met de Argentijn Lisandro Magallán heeft Ajax deze winter al een nieuwe verdediger aangetrokken. Daardoor mag Wöber vertrekken. De Oostenrijkse international trainde donderdag in Orlando nog wel mee, maar stapte daarna in het vliegtuig. Wöber heeft van Ajax toestemming gekregen om zijn transfer af te ronden. Hij sloeg de wedstrijd tegen Flamengo (2-2, verlies na strafschoppen) op het toernooi om de Florida Cup over.

