Heracles-middenvelder Osman ziet coach Syrië ontslagen worden

De Syrische voetbalbond besloot enkele uren na de nederlaag in Al Ain tegen Jordanië (0-2) om de Duitser te ontslaan. Fajr Ibrahim, al drie keer eerder bondscoach van Syrië, werd als vervanger van Stange aangesteld.

Syrië was de Azië Cup begonnen met een gelijkspel tegen Palestina (0-0). Na de nederlaag tegen Jordanië is de gewenste plek in de achtste finales ver weg voor de ploeg van middenvelder Mohammed Osman van Heracles Almelo. De Syriërs moeten dinsdag de laatste groepswedstrijd tegen titelverdediger Australië winnen om kans te maken.

Stange was na een lange trainerscarrière eigenlijk met pensioen, maar ging vorig jaar toch in op het aanbod om Syrië onder zijn hoede te nemen. Hij is al de tweede bondscoach die tijdens de Azië Cup wordt ontslagen. Milovan Rajevac moest vertrekken bij Thailand nadat zijn ploeg de openingswedstrijd tegen India met 4-1 had verloren.