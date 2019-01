Van Bronckhorst: ’Ik ben er nog niet helemaal uit’

Er wordt volop gespeculeerd over je toekomst. Hoe is dat?

„Het blijft raar als je zo vaak in het nieuws bent. Niet alleen ikzelf, maar ook mijn omgeving moet daarmee omgaan. Voor mij is dat gemakkelijker dan voor de mensen om me heen.”

Begrijp je dat er na een trainerschap van vier jaar een discussie ontstaat of een club wel of niet met die trainer moet doorgaan?

„Ja, dat doe ik zeker. Het is niet zo dat ik hier in een zetel zit en dat ik onaantastbaar ben. Ik begrijp de discussie, maar het went nooit als mensen over je praten. En we moeten ook gewoon door. We zijn nog in de race voor de KNVB-beker en moeten ons kwalificeren voor Europees voetbal.”

Waarom zouden jullie eigenlijk tot februari wachten om uitsluitsel te geven?

„Het is normaal om bij een club in januari/februari met elkaar om de tafel te gaan. Wij hebben afgesproken dat in februari te doen. Er komt een heel belangrijke week aan met PEC Zwolle, Fortuna Sittard voor de beker en Ajax. Daar willen we ons nu volledig op concentreren.”

Wie moet het eerst aangeven welke kant het opgaat? De club of jij?

„Moeten we er om gaan tossen? We gaan gewoon evalueren. Gezien de relatie die ik heb met Martin (van Geel, red.) en Jan (de Jong, red.) wordt dat een gesprek waarin we heel open zijn naar elkaar. Dat is altijd de insteek geweest, ook bij de contractverlengingen, en daar heb ik altijd een heel goed gevoel over gehad.”

Ben je zelf al bezig met de beslissing die je moet nemen en praat je daarover met mensen in je omgeving?

„Je bent bezig met je team en de club, maar ook met je toekomst. Zeker in een jaar waarin je contract afloopt. Ik ben er voor mezelf nog niet helemaal uit. Ik denk dat ook het gesprek met de club heel belangrijk is en dan moet je uiteindelijk je keuze maken.”

Steekt het je dat er momenteel meer kritiek is dan waardering voor de prijzen die je hebt gepakt met Feyenoord?

„Ik ben heel blij met de successen die we hebben behaald met z’n allen. We hebben zoveel mooie momenten gegeven aan iedereen die Feyenoorder is. Ik heb geen waardering nodig. De enige waardering die voor mezelf belangrijk is, is de waardering die ik zelf voel. Je kunt je wel voorstellen hoe mijn gevoel is, als ik thuis in mijn werkkamer zit en ik zie alles om me heen wat ik behaald heb.”

Denk je na over hoe het is om bij een andere club te werken?

„Net zoals ik als speler ambities had, heb ik die nu als trainer. Ik word natuurlijk heel vaak vergeleken met Arsène Wenger. Vanuit het idee dat ik hier jaren zal blijven. Maar uiteindelijk weet je ook dat voetbal heel dynamisch is. Alles kan heel snel gaan. Voor mij is dat ook zo. Dit is alleen wel de club waarbij ik ben opgegroeid en die zoveel voor me heeft betekend.”

Speelt in jouw overwegingen een rol hoe het Phillip Cocu en Frank de Boer is vergaan na hun keuze voor het buitenland?

„Natuurlijk volg je hun ervaringen, omdat het trainers zijn die je goed kent. Maar je wil zelf als trainer aanvoelen hoe het is. Ik heb wel de ambitie om ooit in Spanje of Engeland te werken. Maar ik ben niet iemand die daar een planning aan wil geven. Uiteindelijk moet ik eerst voor mezelf duidelijk hebben hoe ik de toekomst zie.”

Veel mensen zeggen dat jij als clubicoon alleen maar door de voordeur weg mag gaan. Is dat iets wat jou ook bezighoudt?

„In alles wat ik doe, geef ik altijd honderd procent. De prioriteit ligt altijd bij de club. Als zevenjarig jongetje ben ik hier begonnen en nu ben ik bijna 44 jaar, heb alles doorlopen in deze club en ben heel succesvol geweest. Dus voor mijn gevoel ga ik áltijd met opgeheven hoofd en door de voordeur weg.”