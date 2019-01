Van Bommel: ’Ik wil mijn ploeg laten voetballen zoals ik zelf ook altijd deed’

Mark van Bommel instrueert zijn spelers in Doha. Ⓒ Hollandse Hoogte

DOHA - Terwijl de gebedsomroeper van de nabijgelegen moskee zich luid en duidelijk laat horen, overlegt Mark van Bommel zijn geloofsbrieven. Halverwege zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van PSV maakt hij in het luxueuze hotel The Torch in Doha de balans op. Over de samenwerking met zijn selectie, appjes naar zijn belangrijkste spelers en het verschil met titelconcurrent Ajax.