Solskjaer ziet in Pochettino concurrent als trainer United

Solskjaer nam het stokje over van de ontslagen José Mourinho als trainer van Manchester United. Sinds de komst van de voormalig United-speler lijkt de club weer volledig zijn elan teruggevonden te hebben. Daarnaast heeft Solskjaer zijn eerste vijf wedstrijden als United-trainer gewonnen.

De 67-voudig international zou graag op het stoeltje blijven zitten, maar weet ook dat de huidige Tottenham-trainer, Pochettino, een uistekende opvolger zou zijn. „Hij heeft het geweldig gedaan”, zegt Solskjaer over zijn Argentijnse collega tegen het Engelse Telegraph. „Dat zijn naam hier wordt genoemd heeft daar ook mee te maken.”

Zondag staan de twee trainers lijnrecht tegenover elkaar. De Spurs ontvangen in eigen huis de Red Devils. Het is misschien wel de eerste echte test voor de oud-spits, die met United een zeer aanvallende manier van spelen toepast. „Je moet je aan elke tegenstander aanpassen. Spurs is een van de beste teams van de competitie, dus we moeten goed oppassen. Echter, ik ben opgevoed om altijd de aanval te kiezen”, aldus Solskjaer.

In vijf wedstrijden als coach van United heeft zijn ploeg het net maar liefst zestien keer weten te vinden. Onder Mourinho kwam de Engels recordkampioen in zeventien competitiewedstrijden tot 29 treffers. Onder Solskjaer scoort United bijna twee keer zo gemakkelijk. „Dat is onze kracht, aanvallen”, zegt de interim-coach. „Tegen Spurs zullen wij minder kansen krijgen om te scoren, dus we moeten goed met ons balbezit omgaan.”