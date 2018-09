Golfer Thomas heeft eerste major binnen

Het was zijn eerste zege in een major. De andere drie toptoernooien werden dit jaar gewonnen door de Spanjaard Sergio Garcia (Masters) en de Amerikanen Brooks Koepka (US Open) en Jordan Spieth (Britse Open).

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik