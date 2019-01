Ten Hag: ’Dat kan het hele plan in de war gooien’

Het trainingskamp in Florida verloopt misschien niet helemaal als gepland. Zo zag Ajax het gewilde Mexicaanse talent Diego Lainez op het allerlaatste moment voor Betis Sevilla kiezen en daarnaast vertrok Maximilian Wöber ook naar het zuiden van Spanje, maar dan om te voetballen voor Sevilla FC.

Bekijk ook: Wöber verlaat trainingskamp in Florida

„Het zijn altijd spannende weken”, zegt Ten Hag over de winterse transferperiode tegen Ajax TV. „Je hebt geen invloed op dit soort onvoorspelbaarheden. Het kan het hele plan in de war gooien en daar moet je voor waken en jezelf tegen wapenen.”

Nieuwkomers

Dat laatste hebben de Amsterdammers gedaan door Lisandro Magallán en Lassina Traoré binnen te halen. Ten Hag is zeer te spreken over de nieuwkomers. „De eerste indruk is uitstekend. Ze kunnen goed voetballen, dus aanpassen is dan een stuk makkelijker”, zegt de Ajax-trainer over de nieuwste aanwinsten. „Je ziet dat ze een missie en een plan hebben en dat ze heel graag willen.”

Bekijk ook: Magallán debuteert voor Ajax

Bekijk ook: Ajax maakt komst Lassina Traoré officieel

Groepsgevoel

Ten Hag ziet het liefst geen spelers meer vertrekken. Hij wil de groep bij elkaar houden om het groepsgevoel in stand te houden. „Iedereen gaat goed met elkaar om en de spelers dagen elkaar uit. Er zit concurrentie in de groep, maar ze hebben een gezamenlijke missie”, vertelt Ten Hag, die erg blij is met de huidige resultaten van zijn ploeg. „Resultaat functioneert als doping. Als dat goed is, dan wordt alles steeds sterker en sterker. De spirit is in het team is ontegenzeggelijk.”

Jeugd

Naast Magallán en Traoré verwelkomt Ajax ook officieel Dani de Wit, die doorstroomt vanuit Jong Ajax. „De Wit is een voorbeeld voor de jeugd. Hij laat zien hoe het moet”, zegt Ten Hag over zijn pupil. „Hij heeft er hard voor gewerkt. Ik ben heel erg blij met hem. Hij brengt andere waarde met zich mee, zoals spirit, vechtlust en hij kan zijn teamgenoten goed motiveren.”

Herstart

De herstart van de Eredivisie begint voor Ajax op 20 januari, met een thuisduel tegen Heerenveen. De Amsterdammers staan twee punten achter op koploper PSV. Ten Hag is duidelijk over wat hij van zijn spelers wilt zien na de winterstop. „Zo snel mogelijk op kwaliteit komen. Kwaliteit leveren moet een way of life zijn.”

Bekijk hier het programma, de stand en de uitslagen van de Eredivisie.