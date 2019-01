Moeder Knegt: ’Zijn voeten zijn er het ergste aan toe’

Knegt heeft inmiddels zijn eerste nacht achter de rug. „Hij had veel pijn, maar hij heeft een goede nacht gehad”, zegt Lisa Knegt, de moeder van de shorttracker tegen Omrop Fryslân.

„Er wordt verwacht dat Sjinkie zes weken in het ziekenhuis moet verblijven”, vertelt Lisa Knegt verder. „Daarna kunnen ze pas iets zeggen over zijn herstel.” Knegt heeft brandwonden over zijn hele lichaam. „Hij heeft overal rode plekken, op zijn borst, voorhoofd, onder zijn ogen, zijn neus. Zijn voeten zijn er het ergste aan toe”, zegt de bezorgde moeder.

De shorttrackwereld was in shock na het horen van het ongeval. „Ik ben natuurlijk geen medicus, maar ik heb me laten informeren dat hij over zijn hele lichaam wel brandwonden heeft”, aldus Jeroen Otter, bondscoach van het Nederlandse shorttrackteam. „Zowel in zijn gezicht als op zijn voeten en zijn benen. Zijn linkerbeen is er slecht aan toe. Er wordt gesproken over huidtransplantatie.”

Knegt heeft naast eerste -en tweedegraads brandwonden ook derdegraads brandwonden opgelopen.

