IOC onderzoekt mogelijke corruptie toewijzing Tokio 2020

Tsunekazu Takeda, hoofd van het Japanse olympisch comité, zou een IOC-lid hebben omgekocht. Het IOC besloot vrijdag naar aanleiding van een Frans onderzoek zelf ook de gang van zaken onder de loep te nemen.

De Franse justitie ontdekte een betaling van 2 miljoen euro door het Japanse bidcomité aan een Singaporees adviesbureau. Het geld zou via-via zijn doorgesluisd aan de Senegalees Lamine Diack, de inmiddels geschorste oud-voorzitter van de internationale atletiekfederatie IAAF. Diack zou als lid van het IOC in ruil voor het geld zijn stem aan Tokio hebben gegeven.

Volgens verschillende bronnen zou Takeda vorige maand door de Franse autoriteiten in staat van beschuldiging zijn gesteld. De voorzitter van het Japanse olympisch comité, die stelt dat hij niets illegaals heeft gedaan, ontkent dit en zegt alle medewerking te verlenen aan de Franse onderzoekers. „Ik heb helemaal niets fout gedaan en al zeker geen mensen omgekocht bij ons succesvolle bid”, aldus Takeda in een verklaring.

Eerder deed de Japanse justitie al onderzoek naar de toewijzing. Net als bij een ander onafhankelijk Japans onderzoek was de conclusie dat er niets illegaals kleefde aan de betaling van Takeda. De Japanner, zelf IOC-lid sinds 2012, krijgt van het olympische comité dan ook het voordeel van de twijfel.

„We starten in nauwe samenwerking met Franse justitie een onderzoek en komen vrijdag samen om de situatie te bespreken”, meldt het IOC. „We willen benadrukken dat Takeda onschuldig is tot het tegendeel is bewezen.”