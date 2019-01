Lovren geschorst na beledigen Spaans voetbalelftal

De Kroatische verdediger van Liverpool krijgt straf omdat hij op sociale media Spanje belachelijk maakte na de 3-2-overwinning van Kroatië in november in de Nations League.

In een video op Instagram pochte Lovren dat hij een elleboogstoot had uitgedeeld aan collega-verdediger Sergio Ramos. Ook maakte hij beledigende opmerkingen over het Spaanse voetbalelftal.

Direct na de wedstrijd op 15 november liet Lovren zich verbaal al laatdunkend uit over Spanje. Het harde spel van de centrumverdediger was volgens hem juist een reactie op het „oneerlijk grove optreden” van de Spanjaarden. Ook maakte hij de Spaanse voetballers uit voor slechte verliezers.

De UEFA zegt vrijdag dat het gedrag van Lovren tegen de „normen en waarden van het voetbal indruist.” Daarom moet Lovren in maart de EK-kwalificatiewedstrijd van de vice-wereldkampioen tegen Azerbeidzjan missen.