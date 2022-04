Manchester United mist Maguire en Sancho in topper tegen Chelsea

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

De blessurelijst loopt over bij United, dat afgelopen weekend met 3-1 verloor van Arsenal. Mogelijk kan ook Aaron Wan-Bissaka niet meedoen, naast de sowieso geblesseerde Edinson Cavani, Luke Shaw, Paul Pogba en Fred.

„We hebben nog vier wedstrijden te gaan, de komende twee zijn thuis”, keek de Duitse trainer vooruit. „We zullen proberen zo veel mogelijk punten te pakken. Om dat te bereiken moeten we ons beste voetbal spelen. Chelsea is een goede ploeg, maar we weten dat als we goed spelen, het mogelijk is om te winnen.”

Het heeft volgens Rangnick geen zin om te speculeren over de Champions League. Manchester staat zesde met 54 punten, zes minder dan nummer 4 Arsenal. The Gunners hebben bovendien nog een wedstrijd minder gespeeld. Rangnick: „We moeten realistisch zijn. Zelfs als we alle wedstrijden winnen, hebben we het niet in eigen hand. Wat we wel zelf bepalen, is hoe we spelen. Het is belangrijk dat we dit seizoen afsluiten op ons beste niveau.”