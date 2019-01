Thorsby in de zomer naar Sampdoria

De Noorse middenvelder van sc Heerenveen is met de ploeg uit de Serie A een contract overeengekomen tot medio 2023. De verbintenis van de 22-jarige Thorsby met de Friese club loopt nog een half jaar door en hij stapt in de zomer dus transfervrij over.

Thorsby ging niet mee met Heerenveen op trainingskamp naar La Manga, omdat hij in Italië een gesprek had met Sampdoria over een dienstverband.

Een tussentijdse transfer in de winter bleef uit. De huidige nummer zeven van de Serie A maakte vrijdag via de officiële kanalen bekend dat de Noor vanaf volgend seizoen in het blauw-wit van Sampdoria is te bewonderen.

Thorsby speelt sinds 2014 bij sc Heerenveen. In 107 competitiewedstrijden scoorde hij twaalf keer. De blonde Noor maakte dit seizoen vijf doelpunten, maar werd ook al twee keer van het veld gestuurd met rood.