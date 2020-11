Real Madrid verspeelt vroege voorsprong bij Villarreal

Real Madrid had vlak voor de interlandperiode een zware nederlaag moeten incasseren bij Valencia (4-1). Het elftal van trainer Zinédine Zidane trof zaterdag in Villarreal de ploeg in vorm. De gele brigade van coach Unai Emery is ongeslagen sinds de nederlaag op 27 september bij FC Barcelona (4-0) en draait bovenin La Liga mee.

Díaz kopte al in de 2e minuut de 0-1 binnen op aangeven van rechtsback Dani Carvajal. Villarreal drong na rust aan en kreeg heel wat kansen. De bal ging een kwartier voor tijd op de stip omdat keeper Thibaut Courtois de ingevallen Samuel Chukwueze onderuit haalde. Gerard schoot vanaf 11 meter zijn vijfde treffer van het seizoen binnen.

Villarreal staat met 19 punten uit tien wedstrijden op de tweede plaats achter Real Sociedad (20 punten uit negen duels). Real heeft net als stadgenoot Atlético Madrid 17 punten, maar speelde al twee wedstrijden meer. Atlético ontvangt zaterdagavond FC Barcelona, de ploeg van trainer Ronald Koeman.

