Knegt stuurt bericht naar ploeggenoten

De gedachte dat zijn oogappeltje zwaargewond in het Groningse Martini-ziekenhuis ligt, maakte hem emotioneel. „Ik heb zijn vriendin Fenna zojuist aan de telefoon gehad en begrepen dat hij een goede nachtrust heeft gehad.”

Teken van leven

Zo nu en dan verscheen er toch een lach op het gezicht van Otter. „Sjinkie is een enorme positivo, daar heb ik veel bewondering voor. Hij moet veel pijn hebben, maar geeft aan dat het naar omstandigheden goed gaat. Het allermooiste is dat dat hij vanochtend een appje heeft gestuurd naar de groep om ze succes te wensen. Ik heb begrepen dat hij daar met alleen zijn duim een tijd mee bezig is geweest. Dat heeft wel geholpen, want eigenlijk was dat het eerste teken van leven dat we van hem persoonlijk kregen.”

Sportief gezien was er volop reden om tevreden te zijn. Alle vrouwen (Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven) en alle mannen (Daan Breeuwsma, Itzhak de Laat en Dylan Hoogerwerf) werkten zich door de series heen van de 500 en 1500 meter, waarmee ze zich plaatsten voor de finaledag van morgen. „Blijkbaar kunnen topsporters zoiets toch vrij snel een plek geven en zich focussen op prestaties. En ik heb begrepen dat Fenna het heeft gevolgd, en weet vrijwel zeker dat Sjinkie dat zo goed als hij kon ook heeft gedaan.”

