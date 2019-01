’Tapia op weg naar Willem II’

Dat zegt Martin van Geel, technisch directeur van de Rotterdammers, vrijdag tegenover RTV Rijnmond. Volgens Van Geel is Feyenoord in onderhandeling met de Tilburgers over een verhuur van de middenvelder uit Peru.

De nu 23-jarige middenvelder, die drie jaar geleden de overstap van FC Twente naar De Kuip maakte, komt ook dit seizoen amper in de plannen van trainer Giovanni van Bronckhorst voor. Begin deze jaargang viel Tapia twee keer kort in, waarna hij pas tegen de winterstop met een halve wedstrijd tegen Fortuna Sittard en een compleet duel met ADO Den Haag weer op wat speeltijd kon rekenen.