Leermeester Johan Cruijff had bypass-operatie

In 1991 kreeg de voormalige nummer 14 tijdens een wandeling met zijn vrouw Danny last van zijn hart. Aanvankelijk werd gedacht aan een hartinfarct, maar na een snelle rit naar het ziekenhuis bleek het om vernauwingen van zijn kransslagader te gaan. Die vernauwingen waren ontstaan door aderverkalking.

Met spoed grepen artsen toen in en had een bypass-operatie plaats. Artsen vertelden hem toen wel dat hij met onmiddellijke ingang moest stoppen met roken. Op de bank in de dug-out zat hij toen jarenlang met Chupa Chups-lolly’s in zijn mond.

In 1997 kreeg Cruijff opnieuw hartklachten. Hij werd toen opgenomen op de afdeling hartbewaking in het VU medisch centrum in Amsterdam. Bij hem werd toen angina pectoris vastgesteld, een andere vorm van hartfalen. Cruijff bleek een slechte doorbloeding van zijn hartspier te hebben. Na een week werd hij ontslagen uit het ziekenhuis.

