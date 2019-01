PSV’ers herstellen zich met Australische ploeg

De titelverdediger won de tweede groepswedstrijd tegen Palestina met 3-0. Jamie Maclaren, Awer Mabil en Apostolos Giannou maakten de doelpunten. De PSV-verdedigers Trent Sainsbury en Aziz Behich hadden wederom een basisplaats in het elftal van bondscoach Graham Arnold.

Australië was het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten begonnen met een verrassende nederlaag (0-1) tegen Jordanië. De Jordaniërs versloegen donderdag ook Syrië (2-0) en zijn met zes punten al zeker van een plek in de volgende ronde. Australië sluit de groepsfase dinsdag af tegen Syrië, dat net als Palestina één punt heeft.