Verbij start jacht op titelprologantie sterk

Met een tijd van 35,23 hield de Leiderdorper de verrassend sterke Noor Henrik Gagerli Rukker (35,36) achter zich.

„Dit is een mooi begin”, concludeerde Verbij in gesprek met de NOS nuchter. „Ik ben blij met deze 500 meter, maar ik moet nog drie goede races rijden. Dat is de missie, dan gaan we zien wat het gaat worden.”

Kjeld Nuis zette de derde tijd op de borden. De olympisch kampioen 1000 én 1500 meter van Pyeongchang was goed voor een tijd van 35,47. Een prima uitgangspositie met het oog op zijn sterke 1000 meter.

Wereldkampioen sprint Havar Lorentzen kwam niet verder dan een tijd van 35,58 en werd vierde. De derde Nederlandse deelnemer, Thomas Krol, klokte 36,00.

