Van Dijk in UEFA-team van het jaar 2018

De verdediger van Liverpool is de eerste Nederlander sinds Arjen Robben in 2014 die het sterrenteam heeft gehaald. Van Dijk bereikte vorig seizoen met Liverpool de finale van de Champions League en staat nu met zijn Engelse club bovenaan in de Premier League. Als aanvoerder leidde hij Oranje naar de finaleronde van de Nations League.

Hoogste score Modric

Op basis van prestaties in Europa voor club en land was een ’shortlist’ van vijftig spelers opgesteld. Voetbalfans konden daarmee hun eigen ’team van het jaar’ samenstellen op de website van de UEFA. Van Dijk werd in bijna de helft van de ingevulde ploegen opgenomen. De 27-jarige Brabander kreeg zo’n 78.000 stemmen. Luka Modric haalde de hoogste score, de Kroatische middenvelder van Real Madrid kreeg ruim 115.000 stemmen en zat in 68,5 procent van de ingevulde teams.

Het Europese sterrenteam bestaat verder uit doelman Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), de verdedigers Sergio Ramos, Raphaël Varane en Marcelo van Real Madrid, de middenvelders N’Golo Kanté en Eden Hazard van Chelsea en het aanvallende trio Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (FC Barcelona) en Cristiano Ronaldo (Juventus).