Zo is Sjinkie Knegt eraan toe

Knegt heeft voornamelijk tweedegraads brandwonden opgelopen. Zijn toestand is stabiel, maar met name zijn voeten zijn er slecht aan toe. Ook heeft hij verwondingen aan zijn gezicht, borst en benen.

Hij moet voorlopig in het ziekenhuis in Groningen blijven. Pas over enkele weken kan er meer worden gezegd over zijn herstel.

Jeroen Otter tijdens de persconferentie over Sjinkie Knegt. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Sjinkie heeft een goede nacht gedraaid. Hij heeft veel moeten drinken, dat is blijkbaar ongelooflijk belangrijk bij dit soort verwondingen. Ook zijn lichaamstemperatuur is omhoog gegaan. Er komt nu koorts bij kijken en de blaren komen opzetten. Hij is niet om aan te zien. Zijn kinderen mogen hem ook niet zien. In de eerste plaats wil je dat je kinderen natuurlijk niet aan doen, maar je moet ook oppassen voor bacteriën, dit in verband met mogelijke infecties.”

Knegt heeft met pijn en moeite nog wel een berichtje kunnen sturen naar zijn Nederlandse ploeggenoten, die dit weekeinde in Dordrecht het EK rijden. „Ja, dat is bijzonder. Hij heeft er lang over gedaan. Hij zit volgens mij met een half dichtgeknepen oog en een opgezwollen kikkergezicht, maar hij heeft een aantal letters kunnen typen.”

