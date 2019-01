PSV besluit trainingskamp met winst op Club Brugge

Na drie keer dertig minuten voetballen stond er in Doha 2-1 op het scorebord. De 19-jarige spits Joël Piroe en Gaston Pereiro (strafschop) maakten de Eindhovense doelpunten. Hans Vanaken tekende voor de Belgische treffer.

Trainer Mark van Bommel liet tegen de Belgisch landskampioen, waarbij Ruud Vormer in de basis stond, verschillende teams spelen. Hij begon met elf spelers die voor het grootste gedeelte ook de kern vormden van de eerste seizoenshelft. Halverwege de tweede dertig minuten kwam de pas 16-jarige Mohammed Ihattaren in het veld.

In het slot stuurde Van Bommel een fris elftal het veld in, waarvan alleen Pereiro veel minuten in de Eredivisie in de benen heeft. De Uruguayaan maakte niet veel later de 2-0 nadat Piroe PSV op voorsprong schoot. Vanaken, die ooit nog in de jeugd van PSV voetbalde, deed nog iets terug. PSV trok de overwinning echter over de streep en vliegt zaterdag terug naar Eindhoven.

De koploper van de Eredivisie hervat de competitie op 20 januari met een uitduel bij FC Emmen.