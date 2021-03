Het is genieten van de wraak van Cristiano Ronaldo

Ruud Gullit Ⓒ René Bouwman

Als je op zo’n manier als Ronaldo afrekent met de mensen die je kapot proberen te maken na de uitschakeling van Juventus in de Champions League, dan ben je een grootheid. Kritiek is normaal en het doelpunt van FC Porto valt ook hem aan te rekenen, toen hij wegsprong in de muur bij de Portugese vrije trap. Maar alles wat er daarna bij is gehaald, ging veel te ver voor iemand die altijd alles geeft voor zijn club en zijn teamgenoten. Niemand investeert meer in zichzelf dan Ronaldo, of steekt zo zijn nek uit door van het veilige Real Madrid naar Juventus te verhuizen.