De Jong op rozen na twee afstanden

De schaatsster van Jumbo-Visma hield Martina Sablikova nipt achter zich op de tweede afstand: 4:08.07 om 4.08,22. Francesca Lollobrigida zette de derde tijd neer: 4.11,28.

Carlijn Achtereekte, de olympisch kampioen van Pyeongchang op de drie kilometer, kwam tot een tijd van 4.11,93. Goed voor de vijfde plaats.

Bekijk ook: Moment stilte voor Van Deutekom in Collalbo

Ireen Wüst noteerde de zevende tijd (4.14,61). De regerend kampioene arriveerde pas laat in Collalbo, nadat ze woensdag nog aanwezig was bij de begrafenis van haar hartsvriendin Paulien van Deutekom. De wereldkampioen allround van 2008 overleed vorige week aan de gevolgen van longkanker. Wüst gaf eerder op de vrijdag al aan dat ze moeite heeft met het ’omzetten van de knop’.

Bekijk ook: De Jong deelt Wüst direct tik uit

De Jong heeft in het klassement - gekeken naar de 1500 meter die zaterdag wordt verreden - een voorsprong van 2,72 seconden op Lollobrigida. Wüst bezet met een achterstand van 4.86 de derde plaats.

„Ik liet het in de laatste ronden een beetje liggen, maar ik ben tevreden”, aldus De Jong in gesprek met de NOS. „Om Sablikova te verslaan op een buitenbaan, wat toch een beetje haar terrein is, voelt wel heel fijn. Ik ga met een goed gevoel naar de 1500 en 5000 meter van morgen.”

Bekijk hier het volledige programma van het EK allround en sprint.

Bekijk ook: Verbij start jacht op titelprolongatie sterk