Wüst: ’Genieten van Paulien die mee schaatst’

De schaatsster concludeerde na haar vierde plaats op de 500 meter dat het overlijden van haar oud-ploeggenoten haar nog meer had aangegrepen dat ze al dacht.

„Het was lastiger dan ik aanvankelijk dacht. Ik probeerde de knop om te zetten, maar toen ik bezig was aan mijn warming-up zag ik op het grote scherm nog enkele mooie foto’s van Paulien voorbijkomen”, aldus Wüst in gesprek met de NOS, doelend op het speciale eerbetoon.

Ireen Wüst (rechts) en Paulien van Deutekom (links) tijdens het EK allround van 2007 in Collalbo. Ⓒ Hollandse Hoogte

„Dat kwam wel even binnen. Ik rijd als eerbetoon aan Paulien, dat doe ik zo goed mogelijk, maar het is best pittig.”

Wüst gaf op de 500 meter 0,53 seconde toe op winnares Antoinette de Jong. De regerend kampioene moest daardoor op de drie kilometer een verschil van 3,18 seconden goedmaken.

„Ik heb de titel al uit mijn hoofd gezet. Ik moet wel reëel zijn na zo’n 500 meter. Het doet me heel veel. Ik vind het toch best lastig. De drie kilometer winnen? Ik wil gewoon genieten van die 7,5 rondjes in de zon, met publiek en Paulien die met me mee schaatst.”

