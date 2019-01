Murray zoekt steun bij z’n moeder

Zijn kapotte heup staat een langere duur van zijn prachtige carrière in de weg. Het regende reacties uit de tenniswereld op de emotionele persconferentie van Murray. De 31-jarige Schot kwam even bij in het bijzijn van zijn moeder, Judy.

„De beste manier om bij te komen van een zware dag is met een dikke knuffel van je moeder”, post de Schot op Instagram. „Ik ben echt heel erg geroerd door de berichten en de steun van vandaag. Dit betekent veel voor mij en heeft een positief gevoel gegeven. Heel erg bedankt.”

Murray begint komende maandag sowieso aan zijn laatste Australian Open. Bij het Australische grandslamtoernooi stond hij vijf keer in de finale.

